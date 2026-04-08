На Рівненщині іномарка влетіла у відбійник: є загиблий
Аварія сталась 8 квітня, близько 11 години на трасі «Київ-Чоп» у селі Терентіїв. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Попередньо, 67-річний Subaru Forester не впорався з керуванням та в'їхав у відбійник. Чоловіка із авто деблокували рятувальники. Медики намагались врятувати його життя, проте, на жаль, від отриманих травм він помер у кареті швидкої допомоги.
"Поліцейські наголошують водіям бути максимально уважними на дорозі, особливо під час ускладнення погодних умов", - закликають правоохоронці.
Нагадаємо, раніше в Одесі зіткнулися мікроавтобус та маршрутка. Загинула пасажирка маршрутки. Ще кілька людей отримали травми.
ДТП на трасі на Вінниччині: троє людей потрапили до лікарніВсі новини »
08 квітня 2026, 08:12Уламки авто розкинуло по дорозі у Дніпрі сталась потрійна ДТП
07 квітня 2026, 22:25ДТП в Одесі за участю військового: одна загибла та 11 постраждалих
07 квітня 2026, 17:38
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
В Україні 9 квітня діятимуть графіки відключення світла для всіх споживачів
08 квітня 2026, 19:52На окупованому Запоріжжі росіяни женуть школярів та студентів на "цифровий диктант" - що це таке
08 квітня 2026, 19:45У Києві п’яний кур’єр випив колу прямо із замовлення клієнта
08 квітня 2026, 19:22В Одесі кол-центр "заробив" на людях майже 100 тисяч доларів
08 квітня 2026, 18:55На Одещині судитимуть директора підприємства, який завдав державі мільйонних збитків
08 квітня 2026, 18:40У Харкові обрали запобіжний захід чоловіку, який з ножем напав на працівника ТЦК
08 квітня 2026, 18:12Чи потрібний Україні Єропейський Союз у його нинішньому форматі?
08 квітня 2026, 17:59У Тернопільському ТЦК прокоментували інцидент із побиттям цивільного
08 квітня 2026, 17:29Скандальних керівників ТЦК із Київщини перевели на передову
08 квітня 2026, 17:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
