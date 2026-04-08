На Рівненщині іномарка влетіла у відбійник: є загиблий

Аварія сталась 8 квітня, близько 11 години на трасі «Київ-Чоп» у селі Терентіїв. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Попередньо, 67-річний Subaru Forester не впорався з керуванням та в'їхав у відбійник. Чоловіка із авто деблокували рятувальники. Медики намагались врятувати його життя, проте, на жаль, від отриманих травм він помер у кареті швидкої допомоги.

"Поліцейські наголошують водіям бути максимально уважними на дорозі, особливо під час ускладнення погодних умов", - закликають правоохоронці.

