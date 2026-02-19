Инцидент с военным ТЦК: футболист Колесник под ночным домашним арестом

Фото: Facebook.com/Barristers.org.ua

Бывший нападающий ФК "Колос" Даниил Колесник, ударивший военного ТЦК и публично похваставшийся этим в соцсетях, получил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста

Об этом сообщило адвокатское объединение, представляющее интересы 24-летнего футболиста, передает RegioNews.

По данным адвокатов, Колесник относится к уважению решения суда и готов действовать исключительно в рамках закона.

Футболист готов к открытому сотрудничеству со следствием и будет настаивать на полном и беспристрастном установлении обстоятельств.

Коленик будет находиться под ночным домашним арестом для дальнейшего рассмотрения дела.

Напомним, футболист "Колоса" Даниил Колесник опубликовал видео, на котором он избивает военного ТЦК. Впоследствии он удалил видео.

Инцидент подтвердили в Киевском областном ТЦК и СП и заявили, что футболист решил, что ему "все позволено", если он не достиг призывного возраста – даже избивать военнослужащих.

В среду, 18 февраля, Колесника задержали правоохранители. По факту нападения возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 350 УК Украины (преднамеренное нанесение побоев). Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.

Впоследствии Колесник заявил, что не нападал, а только "поступил человека". По его словам, во время конфликта представители ТЦК якобы намеренно сбили гражданина автомобилем.

Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев принял сторону Колесника и раскритиковал реакцию "Колоса".