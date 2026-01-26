В Ровно мужчина разбил кафе, где отдыхала его сожительница

Иллюстративное фото

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Это произошло в заведении на проспекте Генерала Безручко. Там 32-летний пьяный мужчина пришел в кафе, где находилась его любимая. Он начал вести себя агрессивно: начал крушить торговые витрины и оборудование. Причиной он назвал то, что женщина проводит там слишком много времени.

38-летняя работница пыталась прекратить все, но мужчина нецензурно выражался и ударил ее по голове руками. Правоохранители задержали его и поместили в изолятор. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения.

