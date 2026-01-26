У Рівному чоловік розтрощив кафе, де відпочивала його співмешканка

Ілюстративне фото

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Це сталось у закладі на проспекті Генерала Безручка. Там 32-річний п'яний чоловік прийшов до кафе, в якому знаходилась його кохана. Він почав поводитися агресивно: почав трощити торгові вітрини та обладнання. Причиною він назвав те, що жінка проводить там занадто багато часу.

38-річна працівниця намагалась припинити все, але чоловік нецензурно лаявся та вдарив її по голові руками. Правоохоронці затримали його та помістили до ізолятора. Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше у Києві 20-річний молодик, погрожуючи пістолетом, намагався пограбувати кав’ярню. Правоохоронці затримали фігуранта, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.