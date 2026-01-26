16:40  26 січня
Росіяни активно обстрілюють Херсонську ТЕЦ
14:23  26 січня
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
11:29  26 січня
На Житомирщині вантажівка в'їхала в маршрутку з пасажирами: є травмовані
26 січня 2026, 16:25

У Рівному чоловік розтрощив кафе, де відпочивала його співмешканка

26 січня 2026, 16:25
Ілюстративне фото
Інцидент стався 25 січня. 47-річний власник кафе повідомив про хуліганство в його закладі

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Це сталось у закладі на проспекті Генерала Безручка. Там 32-річний п'яний чоловік прийшов до кафе, в якому знаходилась його кохана. Він почав поводитися агресивно: почав трощити торгові вітрини та обладнання. Причиною він назвав те, що жінка проводить там занадто багато часу.

38-річна працівниця намагалась припинити все, але чоловік нецензурно лаявся та вдарив її по голові руками. Правоохоронці затримали його та помістили до ізолятора. Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше у Києві 20-річний молодик, погрожуючи пістолетом, намагався пограбувати кав’ярню. Правоохоронці затримали фігуранта, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

хуліганство супермаркет Рівненська область
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Смертельна ДТП на Київщині: зіткнулись дві вантажівки
26 січня 2026, 19:20
На Лівому березі Києва поліція знайшла нездетоновану бойову частину дрона
26 січня 2026, 19:14
Дніпропетровщину ворог атакував FPV-дронами та артилерією: наслідки
26 січня 2026, 18:57
На Вінниччині у вогні загинули двоє людей
26 січня 2026, 18:55
У Херсоні після артилерійського удару поранено 70-річну жінку – патрульні евакуювали її
26 січня 2026, 18:44
Готували вибух у центрі столиці: в Києві судили агентів РФ, які планували теракт
26 січня 2026, 18:35
Лунали постріли: на Київщині чоловік з гранатою погрожував перехожим і поліції
26 січня 2026, 18:27
На Івано-Франківщині сталася ДТП за участі рейсового автобуса: 5 пасажирів у лікарні
26 січня 2026, 18:12
Стало відомо, як довго ще діятимуть графіки відключень електроенергії
26 січня 2026, 17:59
Погрожував вибухом у соцмережах: на Черкащині чоловіка взяли під варту
26 січня 2026, 17:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
