Надеялись бежать за границу, но чуть не умерли от мороза: в Ровенской области спасали двух "туристов"

Фото: Нацполиция

Мужчины надеялись бежать за границу, но заблудились. В результате стражам порядка пришлось их спасать

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

12 января 38-летняя женщина обратилась к стражам порядка. Ее 23-летний сожитель направил ей сообщение с просьбой о помощи. Он хотел бежать за границу, но потерял ориентир в лесном массиве и стал замерзать. Правоохранители отправились в лес и несколько часов искали.

Впоследствии нашли 23-летнего жителя Луцка и его 33-летнего знакомого. Правоохранители вынесли их буквально на себе, а затем поместили в служебный внедорожник и укрыли термоодеялами. Мужчин со временем передали медикам, которые диагностировали у них отморожение пальцев левой и правой стопы 3-4 степени.

Напомним, в Ровенской области полицейские спасли 85-летнюю женщину, которая едва не замерзла в снежном заносе. Пенсионерка провела под снегом несколько часов, ее занесли в дом, укрыли термоодеялом и вызвали "скорое".