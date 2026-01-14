Сподівались втекти за кордон, але ледь не померли від морозу: на Рівненщині рятували двох "туристів"

Фото: Нацполіція

Чоловіки сподівались втекти за кордон, але заблукали. В результаті правоохоронцям довелось їх рятувати

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

12 січня 38-річна жінка звернулась до правоохоронців. Її 23-річний співмешканець надіслав їй повідомлення з проханням про допомогу. Він хотів втекти за кордон, але втратив орієнтир у лісовому масиві та почав замерзати. Правоохоронці вирушили в ліс та декілька годин шукали.

Згодом знайшли 23-річного лучанина та його 33-річного знайомого. Правоохоронці винесли їх буквально на собі, а потім помістили у службовий позашляховик та вкрили термоковдрами. Чоловіків згодом передали медикам, які діагностували у них відмороження пальців лівої та правої стопи 3-4 ступеня.

Нагадаємо, на Рівненщині поліцейські врятували 85-річну жінку, яка ледь не замерзла у сніговому заметі. Пенсіонеркаа провела під снігом кілька годин, її занесли до оселі, вкрили термоковдрою та викликали "швидку".