В Ровно родился мальчик, зачатый после гибели отца-военного

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В Ровно на свет появился мальчик, зачатый с использованием замороженной спермы погибшего военнослужащего. Этот уникальный случай стал возможным благодаря применению экстракорпорального оплодотворения

Об этом сообщили в Ровенском областном перинатальном центре, передает RegioNews.

Как рассказали врачи, это история о Наталье и Юрии – супругах, которые планировали стать родителями еще при жизни. Однако из-за проблем со здоровьем Юрий заранее сдал сперму на хранение.

После его трагической гибели на фронте Наталья решилась на сложный, но очень личный шаг – родить сына и сохранить частицу любимого мужчины.

20 мая 2025 года в Ровенском перинатальном центре появился на свет мальчик по имени Юрчик – в честь отца.

"Это первый подобный случай в нашем центре. Мы гордимся, что стали частью этой уникальной истории, где память, надежда и материнское сердце творят настоящие чудеса", – написали в медучреждении.

Заметим, что Юрий погиб 21 мая 2024, а их сын Юрчик родился почти ровно через год после этого.

Напомним, в марте прошлого года Зеленский подписал закон, предоставляющий право на биологическое отцовство военным в случае гибели.