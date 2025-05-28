У Рівному народився хлопчик, зачатий після загибелі батька-військового

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У Рівному на світ з'явився хлопчик, зачатий із використанням замороженої сперми військовослужбовця, який загинув. Цей унікальний випадок став можливим завдяки застосуванню екстракорпорального запліднення

Про це повідомили в Рівненському обласному перинатальному центрі, передає RegioNews.

Як розповіли лікарі, це історія про Наталю та Юрія – подружжя, яке планувало стати батьками ще за життя. Однак через проблеми зі здоров'ям Юрій заздалегідь здав сперму на зберігання.

Після його трагічної загибелі на фронті Наталя зважилася на складний, але дуже особистий крок – народити їхнього сина та зберегти частинку коханого чоловіка.

20 травня 2025 року у Рівненському перинатальному центрі з'явився на світ хлопчик на ім’я Юрчик – на честь батька.

"Це перший подібний випадок у нашому центрі. Ми пишаємося, що стали частиною цієї унікальної історії, де пам'ять, надія і материнське серце творять справжні дива", – написали у медзакладі.

Зауважимо, що Юрій загинув 21 травня 2024 року, а їхній син Юрчик народився майже рівно через рік після цього.

Нагадаємо, торік у березні Зеленський підписав закон, який надає право на біологічне батьківство військовим у разі загибелі.