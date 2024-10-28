В ровенской больнице на шестой день после мобилизации умер мужчина

фото из открытых источников

В больнице в Ровно внезапно скончался недавно мобилизованный мужчина. Мужчину мобилизовали 16 октября, а уже 22 он скончался. В свою очередь, родственница умершего утверждает, что его избили

Об этом написала Мария Процик, родственница умершего солдата Юрия Процика, в Facebook, передает RegioNews.

Женщина рассказала, что ее родственника задержали в Новояворовске и отвезли в военную часть Львова 16 октября. А уже на следующий день он позвонил по телефону родителям и сообщил, что его везут в Ровно.

По ее словам, во время телефонных разговоров у родственников создалось впечатление, что мужчина говорит "в состоянии бреда", его речь была бессвязной.

"Родителям удалось выяснить, что он закрыт в каком-то помещении с еще одним мужчиной, который сообщил их точную локацию", - рассказала женщина и отметила, что последний раз с Юрием Проциком родственники говорили 19 октября, на следующий день он уже не выходил на связь.

Волнуясь за сына, родители решили поехать в воинскую часть, но там сказали, что их сына в части нет.

"На проходной женщина оговорилась, что одного из призывников отвезли в психбольницу, но уточнив с командованием, сообщила, что это не их сын. Родители в состоянии шока и ступора вернулись домой", – рассказывает Мария Процик.

Только 22 октября родственники выяснили, что Юрия доставили в Ровенский наркологический диспансер, но впоследствии он был переведен в Ровенскую областную клиническую больницу.

23 октября родителям позвонили из больницы и сообщили, что их сын скончался 22 октября. Причины смерти обещали сообщить после судмедэкспертизы. Впоследствии выяснилось, что в заключении причиной смерти отмечена "полиорганная недостаточность, острый геморрагический панкреатит, панкреонекроз".

Однако Мария Процик заявляет, что на теле ее родственника есть следы побоев, не указанных в заключении судебно-медицинской экспертизы. Комментариев по поводу инцидента от ТЦК пока не было.

Напомним, в Полтавском районе 22 октября нашли тело мужчины в одном из помещений пункта предварительного сбора военнообязанных.

Мужчина ранее был приговорен за уклонение от мобилизации, в пункт сбора его привезли полицейские из-за пребывания в розыске. По данным ТЦК, он совершил самоубийство, следов насилия на теле не было.

По данным СМИ, мужчину нашли повешенным в туалете в Щербановской общине. Впоследствии судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что мужчина скончался в результате самоубийства.