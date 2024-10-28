00:35  29 октября
Прямое попадание авиабомбы в здание Госпрома в Харькове: появились кадры после обстрела
08:27  28 октября
Оккупанты атаковали дронами энергообъекты в Сумской области
03:30  28 октября
За неделю Россия потеряла более 10500 солдат и 1700 единиц техники
UA | RU
UA | RU
28 октября 2024, 09:26

В ровенской больнице на шестой день после мобилизации умер мужчина

28 октября 2024, 09:26
Читайте також українською мовою
фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В больнице в Ровно внезапно скончался недавно мобилизованный мужчина. Мужчину мобилизовали 16 октября, а уже 22 он скончался. В свою очередь, родственница умершего утверждает, что его избили

Об этом написала Мария Процик, родственница умершего солдата Юрия Процика, в Facebook, передает RegioNews.

Женщина рассказала, что ее родственника задержали в Новояворовске и отвезли в военную часть Львова 16 октября. А уже на следующий день он позвонил по телефону родителям и сообщил, что его везут в Ровно.

По ее словам, во время телефонных разговоров у родственников создалось впечатление, что мужчина говорит "в состоянии бреда", его речь была бессвязной.

"Родителям удалось выяснить, что он закрыт в каком-то помещении с еще одним мужчиной, который сообщил их точную локацию", - рассказала женщина и отметила, что последний раз с Юрием Проциком родственники говорили 19 октября, на следующий день он уже не выходил на связь.

Волнуясь за сына, родители решили поехать в воинскую часть, но там сказали, что их сына в части нет.

"На проходной женщина оговорилась, что одного из призывников отвезли в психбольницу, но уточнив с командованием, сообщила, что это не их сын. Родители в состоянии шока и ступора вернулись домой", – рассказывает Мария Процик.

Только 22 октября родственники выяснили, что Юрия доставили в Ровенский наркологический диспансер, но впоследствии он был переведен в Ровенскую областную клиническую больницу.

23 октября родителям позвонили из больницы и сообщили, что их сын скончался 22 октября. Причины смерти обещали сообщить после судмедэкспертизы. Впоследствии выяснилось, что в заключении причиной смерти отмечена "полиорганная недостаточность, острый геморрагический панкреатит, панкреонекроз".

Однако Мария Процик заявляет, что на теле ее родственника есть следы побоев, не указанных в заключении судебно-медицинской экспертизы. Комментариев по поводу инцидента от ТЦК пока не было.

Напомним, в Полтавском районе 22 октября нашли тело мужчины в одном из помещений пункта предварительного сбора военнообязанных.

Мужчина ранее был приговорен за уклонение от мобилизации, в пункт сбора его привезли полицейские из-за пребывания в розыске. По данным ТЦК, он совершил самоубийство, следов насилия на теле не было.

По данным СМИ, мужчину нашли повешенным в туалете в Щербановской общине. Впоследствии судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что мужчина скончался в результате самоубийства.

смерть Ровно мобилизация ТЦК
В Одессе с рынка "Седьмой километр" гражданские выгнали сотрудников ТЦК, – СМИ
26 октября 2024, 14:05
В Киеве задержан на взятке помощник начальника Подольского РТЦК и СП
25 октября 2024, 19:44
СБУ разоблачила еще 19 администраторов Telegram-каналов о повестках
25 октября 2024, 15:12
Все новости »
24 октября 2024
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
Недавно в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ признали, что за последние месяцы мобилизационный поток претерпел уменьшение. Этот и другие сопутствующие факторы стимулировали руководст...
17 октября 2024
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
Накануне президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы над россией. Этот документ содержит пять основных пунктов относительно того, как заставить рф прекратить войну и по словам...
10 октября 2024
После войны в Украине останутся не более 25 млн человек – социолог Владимир Паниотто
Сколько сегодня граждан в Украине, почему повышение рождаемости даст экономический эффект только через 20 лет и почему без мигрантов из других стран будет невозможно восстановить Украину — обо всем эт...
04 октября 2024
Ежедневные атаки "шахедов": новая тактика россиян или экономия ракет?
В течение сентября россияне ежесуточно запускали в сторону Украины свои боевые дроны. Это своеобразный антирекорд для нашей страны, ведь до сих пор таких масштабных ежедневных атак не было раньше с на...
В Днепре банда похитила и месяц удерживала мужчину, чтобы присвоить его квартиру
29 октября 2024, 03:49
Полиция Ровенщины обнародовала результаты проверки по поводу мертвого льва на мусорнике
29 октября 2024, 03:11
Нотариус в Киеве украла более миллиона гривен со счетов умерших людей
29 октября 2024, 02:39
Удар по зданию Госпрома в Харькове: пострадали 9 гражданских
29 октября 2024, 01:50
Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу: погиб мужчина, много раненых
29 октября 2024, 01:25
В Николаевской области задержали рецидивиста, изнасиловавшего 28-летнюю женщину
29 октября 2024, 01:21
Прямое попадание авиабомбы в здание Госпрома в Харькове: появились кадры после обстрела
29 октября 2024, 00:35
С крутого обрыва в Тису: на Закарпатье двое мужчин пытались сбежать в Румынию
29 октября 2024, 00:16
Депутат Полтавского облсовета через суд вернул себе отмененную инвалидность
28 октября 2024, 23:53
Чиновницу "Укртранснафты" на Житомирщине будут судить за миллионную растрату на ремонте
28 октября 2024, 22:52
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
Все публикации »
Андрей Длигач
Павел Казарин
Александр Коваленко
Все блоги »