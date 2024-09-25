фото: полиция

Трагедия произошла в среду, 25 сентября, около 16:00 в селе Новостав в Ровенском районе.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно известно, что родители ребенка были на работе. Мальчик в лицей не пошел, потому что болел, и остался дома сам.

Около 14:00 на дворе с ним говорила соседка, а уже ориентировочно через час женщина увидела дым, шедший с крыши летней кухни. Она сразу позвонила хозяевам дома, а те – вызвали спасателей. До их приезда все пытались потушить пламя.

После ликвидации пожара спасатели на чердаке обнаружили тело мальчика.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство с отметкой несчастного случая). Причину возгорания устанавливают специалисты.

Кроме погибшего мальчика, в семье воспитывают еще двоих детей – 10 и 13 лет. В момент трагедии они были в учебном заведении.

Напомним, 21 сентября в Черниговской области на месте пожара, где горела сухая трава, обнаружили тело мужчины.