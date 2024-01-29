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29 января 2024, 15:28

Пойманная на коррупции преподавательница из Ровно получила штраф меньше взятки

29 января 2024, 15:28
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фото иллюстративное: pixabay.com
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В Ровно судили преподавательницу частного Международного экономико-гуманитарного университета имени Степана Демьянчука, которая взяла тысячу долларов от абитуриента

Суд назначил ей штраф, говорится в приговоре Ровенского городского суда, передает RegioNews со ссылкой на "УП".

По словам правоохранителей, женщина работала преподавательницей и занимала должность декана факультета кибернетики вуза.

5 сентября 2023 г. она встретилась с абитуриентом, чтобы рассказать ему об условиях поступления.

"В ходе разговора в завуалированной форме преподавательница сообщила ему о необходимости передачи ей 1000 долларов для успешного зачисления в учебное заведение", – говорится в приговоре суда.

Когда 11 октября мужчина принес преподавательнице деньги, чиновник указала, что он должен написать заявление о передаче этих денег как благотворительную помощь для учебного заведения.

После того как абитуриент оставил заявление и деньги в служебном кабинете, на место приехали правоохранители.

Поступив на учебу, мужчина хотел избежать мобилизации, отмечают в приговоре суда.

Женщину судили по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368-3 УКУ).

Ее признали виновной и назначили штраф в размере 34 тысяч гривен, а также запретили занимать должность декана в учебных заведениях в течение года. Отметим, что по сегодняшнему курсу доллара взятка, на которой задержали преподавательницу, составляет около 38 тыс. грн.

взятка коррупция Ровно университет



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