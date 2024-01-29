На войне погиб актер Ровенского драмтеатра Владимир Фединчук

фото: facebook.com/dramteatr.rivne

Об этом театр сообщил у себя в социальных сетях, передает RegioNews.

Владимир Фединчук погиб в боях под поселком Михайловка Донецкой области 22 января.

Владимир Фединчук закончил Теребовлянское высшее училище культуры, а в 2015 Ровенский государственный гуманитарный университет по специальности Театральное искусство. С 2011 Фединчук начал работал в Коломыйском областном академическом украинском драматическом театре, а в 2016 году начал выступать на сцене Ровенского театра.

Здесь он играл в спектаклях для детей и взрослых, в частности сыграл Энея в спектакле Энеида, Скруджа в молодости в Скрудж: Рождественская история, Горобца в спектакле Зернохранилище, Бартли в спектакле Калека с Острова Инишмаан.

"Россия продолжает убивать лучших — тех, кто создает и развивает нашу культуру. Выражаем соболезнования близким и коллегам Владимира. Его гибель — невосполнимая потеря для нашей страны", — говорится в некрологе Министерства культуры и информационной политики Украины.

Напомним, ранее стало известно, что на войне погиб 23-летний пилот боевого самолета МиГ-29 Владислав Залистовский с позывным Blue Helmet. Военный был родом из Малина Житомирской области.