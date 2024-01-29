На войне погиб актер Ровенского драмтеатра Владимир Фединчук
Украинский актер, артист драмы Ровенского академического украинского музыкально-драматического театра Владимир Фединчук погиб, защищая Украину
Об этом театр сообщил у себя в социальных сетях, передает RegioNews.
Владимир Фединчук погиб в боях под поселком Михайловка Донецкой области 22 января.
Владимир Фединчук закончил Теребовлянское высшее училище культуры, а в 2015 Ровенский государственный гуманитарный университет по специальности Театральное искусство. С 2011 Фединчук начал работал в Коломыйском областном академическом украинском драматическом театре, а в 2016 году начал выступать на сцене Ровенского театра.
Здесь он играл в спектаклях для детей и взрослых, в частности сыграл Энея в спектакле Энеида, Скруджа в молодости в Скрудж: Рождественская история, Горобца в спектакле Зернохранилище, Бартли в спектакле Калека с Острова Инишмаан.
"Россия продолжает убивать лучших — тех, кто создает и развивает нашу культуру. Выражаем соболезнования близким и коллегам Владимира. Его гибель — невосполнимая потеря для нашей страны", — говорится в некрологе Министерства культуры и информационной политики Украины.
Напомним, ранее стало известно, что на войне погиб 23-летний пилот боевого самолета МиГ-29 Владислав Залистовский с позывным Blue Helmet. Военный был родом из Малина Житомирской области.