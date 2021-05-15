На Ровенщине поймали дельцов, которые перевозили янтарь

Всего изъято "солнечного" камня на 19,7 кг

Всего изъято "солнечного" камня на 19,7 кг

Фото: Нацполіція

Полицейские разоблачили двух жителей Ровенщины на незаконной перевозке 20 килограммов янтаря-сырца.

Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции, информирует RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел ночью 14 мая во время патрулирования района вблизи села Ракитное. Полиция остановила за нарушение правил дорожного движения автомобиль.

"Во время проверки документов 24-летний водитель, житель села Довговоля, и 23-летний пассажир, житель, заметно нервничали. При проведении проверки транспортного средства полицейские обнаружили в грузовом отделении восемь полиэтиленовых пакетов с необработанными камнями янтаря-сырца различной фракции", - отметили правоохранители.

Отмечается, что всего изъято "солнечного" камня на 19,7 кг.

Напомним, недавно пограничники Львовщины обнаружили в автомобиле масштабную партию янтаря.