На Рівненщині СБУ заблокувала нову контрабандну схему на 11 млн

Під час обшуків було вилучено 170 кг ювелірних виробів і 1300 кг бурштину

Під час обшуків було вилучено 170 кг ювелірних виробів і 1300 кг бурштину

Фото: СБУ

Служба безпеки України заблокувала діяльність міжнародного угруповання контрабандистів бурштину. У ході багатоетапної операції у зловмисників вилучено декілька партій "сонячного каменю" на понад 11 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Під час обшуків за місцями проживання та у виробничих приміщеннях учасників протиправної діяльності загалом було виявлено:

майже 1300 кг бурштину різних фракцій;

понад 170 кг готових виробів;

технологічне обладнання для обробки бурштину;

комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію.

Для нелегального вивезення обробленої продукції за кордон ділки використовували "маршрути" через аеропорти "Бориспіль" і "Львів", а також сервіси міжнародної пошти.

Встановлено, що незаконний бізнес організував громадянин однієї з країн Південного Кавказу. До нього він залучив, зокрема, 7-х мешканців Рівненської області, які скуповували у місцевих старателів нелегально видобутий бурштин. Для обробки камінню вони використовували виробничі потужності одного з приватних підприємств в області.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України накладено арешт на вилучене майно. Вирішується питання щодо повідомлення підозр учасникам угруповання.

Нагадаємо, на Волині вилучили майже 200 кілограмів контрабандного бурштину.