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20 липня 2026, 16:59

Нічне застілля закінчилося вбивством: на Прикарпатті господар оселі зарізав односельця

20 липня 2026, 16:59
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Фото: поліція Івано-Франківської області
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На Івано-Франківщині поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у смертельному ножовому пораненні 21-річного односельця. За даними слідства, злочин стався під час нічного застілля

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Тіло 21-річного чоловіка виявили в одному з приватних будинків села Раків.

Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що смертельних ножових поранень потерпілий зазнав під час конфлікту з господарем будинку, де вони разом перебували.

Поліцейські оперативно затримали підозрюваного. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини та мотиви смертельного конфлікту.

Нагадаємо, у Києві чоловік під час сварки до смерті забив господарку квартири держаком від швабри та ліг спати. Вранці він сам викликав поліцію. Зловмиснику загрожує до 10 років увʼязнення.

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