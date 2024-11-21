В Карпатах намело до полуметра снега
На горе Поп Иван в Карпатах 21 ноября выпало до полуметра снега. Мороз достигает 10 градусов
Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья, передает RegioNews .
"На горе Поп Иван Черногорский облачно, туман. Ветер западный 4 м/с. Температура воздуха -10°С. В течение ночи выпало 30 см свежего снега, местами переметы до 50 см", – говорится в сообщении.
Отмечается, что видимость в высокогорье ограничена.
Напомним, первый снег на горе Пип Иван в Ивано-Франковской области выпал 30 сентября.
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