Авто перевернулось несколько раз: на Прикарпатье произошло смертельное ДТП

фото: полиция

ДТП произошло 18 октября около 01:30 в Выгодской громаде, что в Калушском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Peugeot Expert, двигаясь по грунтовой дороге, при повороте не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобиль несколько раз перевернулся и упал на бок.

От полученных травм 20-летний водитель скончался на месте. 24-летнего пассажира госпитализировали.

По факту аварии открыто уголовное производство Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, 16 октября в Винницкой области грузовик DAF столкнулся с микроавтобусом Renault Trafic на встречной полосе. Погибли шесть человек, из них двое – подростки.