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13 сентября 2024, 17:49

Двое погибших и четверо пострадавших: стали известны подробности жуткой ДТП в Ивано-Франковской области

13 сентября 2024, 17:49
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фото: Нацполиция
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В результате вчерашнего ДТП на автодороге «Татаров-Каменец-Подольский» вблизи села Пистынь Косовской общины два человека погибли на месте, еще четырех пострадавших госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

По материалам следствия, около 8:45 на автодороге Р-24 столкнулись грузовик MAN и микроавтобус Renault Trafic.

Установлено, что водитель Renault 1956 рождения на закругленном участке дороги пересек сплошную линию дорожной разметки, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем MAN. Грузовиком управлял 52-летний водитель, он был трезв.

"В результате аварии водитель и 72-летний пассажир "Рено Трафик" от полученных травм погибли на месте происшествия. Четыре пассажира вышеуказанного транспортного средства с телесными повреждениями госпитализированы в больницу. Речь идет о жителях Космача, Косовского района 1958, 1962, 1958 и 1989 годов рождения", – уточнили в Нацполиции.

Правоохранители начали досудебное расследование. Следователи назначили ряд экспертиз.

Напомним, в Винницкой области, в поселке Черновцы Могилев-Подольского района, иномарка врезалась в припаркованный автомобиль, который отлетел и насмерть задавил своего владельца.

Ранее сообщалось, что вблизи села Соколов на Житомирщине из-за дикого кабана произошло смертельное ДТП.

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