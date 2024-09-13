На Франковщине ликвидировали масштабный пожар на промышленном предприятии

фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали масштабный пожар на промышленном предприятии, возникший в результате вражеской атаки в пятницу, 13 сентября

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины , передает RegioNews.

Предварительно, по состоянию на 14:00 информация о жертвах и пострадавших среди гражданского населения не поступала.

"К ликвидации были привлечены несколько сотен чрезвычайников и десятки спецавтомобилей, а также 3 пожарных поезда и Передвижной пункт управления", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Киевской области из-за масштабного пожара едва не сгорело село Марьяновка Вышгородского района.