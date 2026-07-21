На Полтавщине выросло количество случаев болезни Лайма: за неделю 35 больных

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Об этом сообщили в Полтавском областном центре контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.

По данным эпидемиологов, за неделю количество случаев выросло на 13 по сравнению с предыдущим периодом. Нынешний показатель более чем в два раза превышает среднюю многолетнюю норму для этого периода года – 10 случаев.

Новые случаи болезни Лайма зафиксировали в десяти общинах области.

Больше всего больных зарегистрировали в Полтавской общине. Также случаи выявили в Великобудищанской, Горишнеплавновской, Диканской, Зиньковской, Лубенской, Машевской, Омельницкой, Опишнянской и Оржицкой общинах.

Специалисты призывают жителей области осторожничать во время отдыха на природе. Для защиты от клещей рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую одежду после прогулок в лесах или парках и тщательно осматривать тело.

При обнаружении клеща или появлении покраснения в виде характерного пятна после укуса необходимо обратиться к врачу.

Напомним, за первые три месяца 2026 года в Украине зарегистрировали 288 случаев болезни Лайма – опасного инфекционного заболевания, переносимого иксодовыми клещами. Одним из главных признаков инфицирования является характерное покраснение на месте укуса – так называемая "мигрирующая эритема", напоминающая мишень.