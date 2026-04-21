Приховав 340 млн грн: депутат Полтавської міськради отримав нову підозру

Фото: СБУ

Правоохоронці задокументували нові злочини депутата Полтавської міської ради, якого у жовтні 2025 року викрили на махінаціях з декларуванням прибутків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ та Офіс генпрокурора.

Посадовця звинувачують у незаконному збагаченні на понад 340 мільйонів гривень, які він намагався приховати за допомогою операцій з криптовалютою.

За даними слідства, протягом 2022–2025 років депутат через підставних осіб перераховував кошти на власні криптогаманці. Ці суми не відображалися ані в податковій звітності, ані в офіційних деклараціях. Джерела походження цих активів наразі невідомі.

Це вже друга підозра для посадовця. У жовтні 2025 року його викрили на приховуванні віртуальних активів на суму понад 200 мільйонів гривень, зокрема оформлених на близьких осіб. Він "забув" зазначити криптовалюти у деклараціях за минулі роки. У 2025 році депутат подав уточнені декларації, частково відобразивши ці активи та операції, однак і ці дані виявилися недостовірними.

Наразі депутату інкримінують ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

За даними ЗМІ, йдеться про депутата Полтавської міської ради Олександра Калуцького.

Олександр Калуцький. Фото: poltava.to.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили депутата на хабарі в 30 тисяч доларів. Фігурант – "слуга народу" Роман Бондарчук.