13 апреля 2026, 11:48

На Полтавщине во время пожара в квартире погиб 48-летний мужчина

13 апреля 2026, 11:48
Фото: Национальная полиция
Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины во время пожара в Кременчуге Полтавской области

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 12 апреля около 12:50 в полицию поступило сообщение о возгорании в одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома по улице Покровской.

На место происшествия прибыли спасатели и следственно-оперативная группа полиции.

После ликвидации пожара в доме было обнаружено тело мужчины 1976 года рождения без признаков жизни. Видимые телесные повреждения на теле погибшего не зафиксированы. Причина смерти будет устанавливаться судебно-медицинской экспертизой.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем во время курения.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия).

Напомним, ранее в городе Славута Хмельницкой области возник масштабный пожар в складском помещении. Пожарные ликвидировали пожар площадью около 1500 кв. м. К счастью, пострадавших или погибших нет.

