На Полтавщині під час пожежі у квартирі загинув 48-річний чоловік

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі чоловіка під час пожежі в Кременчуці Полтавської області

Зазначається, що 12 квітня близько 12:50 до поліції надійшло повідомлення про загоряння в одній із квартир на першому поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Покровській.

На місце події прибули рятувальники та слідчо-оперативна група поліції.

Після ліквідації пожежі в помешканні було виявлено тіло чоловіка 1976 року народження без ознак життя. Видимих тілесних ушкоджень на тілі загиблого не зафіксовано. Причину смерті встановлюватиме судово-медична експертиза.

За попередніми даними, загоряння могло статися через необережне поводження з вогнем під час куріння.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Нагадаємо, раніше у місті Славута Хмельницької області виникла масштабна пожежа в складському приміщенні. Вогнеборці ліквідували пожежу площею близько 1500 кв. м. На щастя, постраждалих чи загиблих немає.