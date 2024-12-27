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На днях, 24 декабря, житель поселка Чутово Полтавского района обнаружил на обочине трассы подозрительный сверток. Как оказалось, в нем были боеприпасы

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Правоохранители изъяли более 100 патронов калибра 5,45 мм и ручную гранату с запалом. Изъятое направили на экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Полиция устанавливает происхождение боеприпасов и обстоятельства происшествия.

Напомним, в тот же день, 24 декабря, в одной из лесополос возле Полтавы мужчина нашел боеприпасы и вызвал на место правоохранителей.