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В больнице скончалась женщина, которая была ранена в результате российского удара по Кременчугскому району 17 ноября

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает RegioNews.

"К сожалению, в больнице скончалась женщина, получившая ранения в результате удара россиян по Кременчугскому району. Врачи до последнего боролись за ее жизнь", – говорится в сообщении.

Напомним, 17 ноября россияне нанесли массированный удар по Украине. В Кременчугском районе в результате падения обломков вражеской ракеты повреждения получили остекление шести многоэтажек, горели автомобили. Женщину, которая получила травмы в результате обстрела, в тяжелом состоянии доставили в больницу.