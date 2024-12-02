В Полтавской области в больнице скончалась женщина, раненая во время российской атаки 17 ноября
В больнице скончалась женщина, которая была ранена в результате российского удара по Кременчугскому району 17 ноября
Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает RegioNews.
"К сожалению, в больнице скончалась женщина, получившая ранения в результате удара россиян по Кременчугскому району. Врачи до последнего боролись за ее жизнь", – говорится в сообщении.
Напомним, 17 ноября россияне нанесли массированный удар по Украине. В Кременчугском районе в результате падения обломков вражеской ракеты повреждения получили остекление шести многоэтажек, горели автомобили. Женщину, которая получила травмы в результате обстрела, в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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