Больше, чем в Киевской области: Полтавщина потратит на содержание дорог 425 млн грн

фото: Агентство местных дорог в Полтавской области

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Полтавской области заказала эксплуатационное содержание дорог общего пользования государственного значения за 425,28 млн грн. Работы будет выполнять ООО "Ростдорстрой" из Одессы

Об этом сообщает проект журналистских расследований "Наши деньги", передает RegioNews.

Соответствующие результаты тендера обнародованы в системе "Прозорро". Следовательно, до 30 июня 2026 года компания "Ростдорстрой" будет обслуживать 414 км дорог.

М-22 Полтава-Александрия;

Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье (через г. Кременчуг)-Мариуполь;

Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка;

Р-10 /Р-09/-Черкассы-Чигирин-Кременчуг;

Т-17-03/Н-08/-Недогарки-Светловодск;

Т-17-16 Хорол-Семеновка-Кременчуг (через с. Бочки).

Речь идет о ликвидации ям, выбоин и промоин, планировке и уборке обочин, установке и замене дорожных знаков и ограждения, зимнем содержании дорог, нанесении разметки и т.д.

На текущий год из госбюджета предусмотрено 1,10 млн. грн., на 2025 год – 95,55 млн. грн., а на 2026 год – 328,63 млн. грн. Большинство средств, а именно 219,7 млн грн пойдет на работы с дорожным полотном. На риски заложили 41,93 млн грн, на инфляцию – 33 млн. Договорная цена жесткая.

Список материалов составлен по ценам сентября 2024 года. Примечательно, что в его основу лег анализ рыночных цен, проведенный Комиссией службы восстановления Полтавской области.

"Наибольший удельный вес приходится на два ресурса: асфальтобетонные смеси типа Б марки 1 по рыночной цене 5 405 грн/т и техническую соль по 4 995 грн/т ( цены указаны по НДС, без учета транспортной составляющей)", — говорится в сообщении.

В то же время Департамент регионального развития Киевской ОГА заключил аналогичный контракт на эксплуатационное содержание дорог, однако он ориентировался на данные мониторинга цен государственного предприятия "Национальный институт развития инфраструктуры" (ГП "НИРИ"). И цена технической соли по этому контракту составляет 3859 грн/т, что на 23% дешевле.

Еще дешевле в ноябре заказывали соль в других регионах. К примеру, 18 ноября коммунальщики Харькова снизили цену соли до 3 490 грн/т. КП "Нововолынсктеплокоммунэнерго" заказывало соль по 3 440 грн/т , ООО "Сумытеплоэнерго" – по 3 400 грн/т , а КП "Тальное-Сервис" (Черкащина) – по 2 950 грн/т .

Кроме того, в полтавском контракте краска для разметки дорог учтена по 153 000 грн/т, а в Киевской области – по 99 000 грн/т.

"Ростдорстрой" получил подряд без конкуренции, потому что на торги больше никто не пришел. Для участия нужно было подтвердить наличие техники и оборудования (99 ед.), производственных баз или офисных помещений, собственного или арендованного асфальтобетонного завода, квалифицированных работников, из которых не менее 25 – дорожные рабочие. Также требовался опыт аналогичных работ по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования в течение последних четырех лет в размере не менее 50% от ожидаемой стоимости закупки (243 млн грн) и чистый доход от реализации продукции не менее 30% (145,81 млн грн).

Что известно о компании "Ростдорстрой"

Одесская фирма "Ростдорстрой" существует с 2005 года и является частью большой группы компаний "RDS". Ее владельцами являются Евгений Коновалов и Юрий Шумахер (депутат Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" мэра Одессы Геннадия Труханова).

Компания "Ростдорстрой" с местными элитами монополизировала миллиардный рынок дорог Полтавщины. По данным clarity.project, с 2016 года Ростдорстрой занимает первое место по количеству и стоимости подрядов полученных от службы восстановления Полтавщины — 66 контрактов на 11,63 млрд грн.

Недавно "Экономическая правда" писала со ссылкой на исследование аналитической системы "YouControl", что "Ростдорстрой" в тройке лидеров по объему полученных государственных средств.

"С 2016 года фирма натендерила 96,81 млрд грн", - отмечают "Наши деньги".

Службу восстановления и развития инфраструктуры в Полтавской области возглавляет Иван Краповницкий.

Напомним, ранее в Полтавском областном совете объяснили, что потратили во время войны почти 2 млн грн на часы, потому что "так было, есть и будет".