Більше, ніж на Київщині: Полтавська область витратить на утримання доріг 425 млн грн

фото: Агентство місцевих доріг у Полтавській області

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області замовила експлуатаційне утримання доріг загального користування державного значення за 425,28 млн грн. Роботи виконуватиме ТОВ "Ростдорстрой" з Одеси

Про це повідомляє проєкт журналістських розслідувань "Наші гроші", передає RegioNews.

Відповідні результати тендеру оприлюднені в системі "Прозорро". Відтак до 30 червня 2026 року компанія "Ростдорстрой" обслуговуватиме 414 км доріг, зокрема:

М-22 Полтава-Олександрія;

Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь;

Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка;

Р-10 /Р-09/-Черкаси-Чигирин-Кременчук;

Т-17-03 /Н-08/-Недогарки-Світловодськ;

Т-17-16 Хорол-Семенівка-Кременчук (через с. Бочки).

Йдеться про ліквідацію ям, вибоїн і промоїн, планування та прибирання узбіч, встановлення та заміну дорожніх знаків й огородження, зимове утримання доріг, нанесення розмітки тощо.

На поточний рік з держбюджету передбачено 1,10 млн грн, на 2025 рік – 95,55 млн грн, а на 2026 рік – 328,63 млн грн. Більшість коштів, а саме 219,70 млн грн піде на роботи з дорожнім полотном. На ризики заклали 41,93 млн грн, на інфляцію — 33 млн. Договірна ціна тверда.

Перелік матеріалів складений за цінами вересня 2024 року. Показово, що в його основу ліг аналіз ринкових цін, проведений Комісією служби відновлення Полтавської області.

"Найбільша питома вага припадає на два ресурси: асфальтобетонні суміші типу Б марки 1 по ринковій ціні 5 405 грн/т і технічну сіль по 4 995 грн/т (ціни вказано з ПДВ, без урахування транспортної складової)", — йдеться у повідомленні.

Водночас Департамент регіонального розвитку Київської ОДА уклав аналогічний контракт на експлуатаційне утримання доріг, однак він орієнтувався на дані моніторингу цін державного підприємства "Національний інститут розвитку інфраструктури" (ДП "НІРІ"). І ціна технічної солі за цим контрактом становить 3 859 грн/т, що на 23% дешевше.

Ще дешевше в листопаді замовляли сіль в інших регіонах. Наприклад, 18 листопада комунальники Харкова знизили ціну солі до 3 490 грн/т. КП "Нововолинськтеплокомуненерго" замовляло сіль по 3 440 грн/т, ТОВ "Сумитеплоенерго" – по 3 400 грн/т, а КП "Тальне-Сервіс" (Черкащина) – по 2 950 грн/т.

Крім того, у полтавському контракті фарба для розмітки доріг врахована по 153 000 грн/т, а в Київській області – по 99 000 грн/т.

"Ростдорстрой" отримав підряд без конкуренції, бо на торги більше ніхто не прийшов. Для участі треба було підтвердити наявність техніки та обладнання (99 од), виробничих баз чи офісних приміщень, власного чи орендованого асфальтобетонного заводу, кваліфікованих працівників, з яких не менше 25 – дорожні робітники. Також вимагався досвід аналогічних робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування протягом останніх чотирьох років в розмірі не менше 50% від очікуваної вартості закупівлі (243 млн грн) та чистий дохід від реалізації продукції не менше ніж 30% (145,81 млн грн).

Що відомо про компанію "Ростдорстрой"

Одеська фірма "Ростдорстрой" існує з 2005 року та є частиною великої групи компаній "RDS". Її власниками є Євген Коновалов та Юрій Шумахер (депутат Одеської міськради від партії "Довіряй ділам" мера Одеси Геннадія Труханова).

Компанія "Ростдорстрой" із місцевими елітами монополізувала мільярдний ринок доріг Полтавщини. За даними clarity.project, з 2016 року Ростдорстрой посідає першу сходинку по кількості і вартості підрядів отриманих від служби відновлення Полтавщини — 66 контрактів на 11,63 млрд грн.

Нещодавно "Економічна правда" писала з посиланням на дослідження аналітичної системи "YouControl", що "Ростдорстрой" у трійці лідерів по обсягу отриманих державних коштів.

"З 2016 року фірма натендерила 96,81 млрд грн", — зазначають "Наші гроші".

Зазначається, що Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області очолює Іван Краповницький.

Нагадаємо, раніше в Полтавській обласній раді пояснили, що витратили під час війни майже 2 млн грн на годинники, тому що "так було, є і буде".