На Полтавщине в реке нашли тело пропавшего мужчины

фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В ходе поисковых мероприятий полицейские разыскали автомобиль пропавшего. Он находился у реки Ворскла, недалеко от села Лучки Кобеляцкой громады. В дальнейшем с привлечением водолазов-спасателей тело 39-летнего мужчины без признаков жизни обнаружили в реке. Предварительно, во время визуального осмотра на месте телесных повреждений не обнаружили.

Для установления причины смерти назначилисудмедэкспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются следствием.

Напомним, 8 сентября в Днепре из реки достали тело мужчины, пропавшего во время рыбалки.