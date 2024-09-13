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В суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Кременчугского района за избиение младенца

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

В мае этого года 26-летний мужчина, находясь дома пьяным, дважды ударил рукой своего полуторамесячного сына. Таким образом, отец пытался успокоить младенца, который плакал и мешал спать.

По заключению комиссионной судмедэкспертизы, ребенок получил тяжкие телесные повреждения.

Мужчине грозит до 2 лет исправительных работ или до 3 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Черкасской области суд вынес приговор матери, чей пятимесячный младенец умер от алкогольной интоксикации.