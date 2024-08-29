С парка в центре Полтавы уберут могилу коммунистов
Исполком Полтавского горсовета принял решение эксгумировать и перезахоронить остатки могилы братьев Литвиновых, которая находится в Петровском парке
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".
Могилу красноармейцев, которым приписывали "борьбу с петлюровцами", перенесут на коммунальное кладбище в село Супруновка Полтавской общины. Минкульт уже изъял могилу из реестров культурного наследия.
В могиле похоронены около трех десятков коммунистов. В частности, красноармейцы братья Литвиновы, погибшие в Миргороде во время восстания 1919 года.
Представитель Украинского института национальной памяти Олег Пустовгар объяснил, почему останки братьев Литвиновых и надгробная плита должны быть перенесены из публичного пространства Полтавы.
"Эта плита превозносит братьев Литвиновых, совершавших и тогда более ста лет назад преступления против украинцев. Анатолий и Петр Литвиновы занимали руководящие должности в органах оккупационной коммунистической советской власти", - отметил он.
В Полтаве есть еще две могилы, которые изъяли из реестра памятников. Это могилы участника штурма Зимнего дворца и организатора партизанского движения 1918-1919 годов против украинской власти.
Напомним, ранее в Запорожье был выставлен на продажу памятник Ленину. Вместе с памятником также продают четыре бронзовые скульптуры и буквы, которые раньше были на монументе. Их стартовая цена – более 10 миллионов гривен. Однако желающих купить памятник не было.