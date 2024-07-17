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Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В одной из комнат дома обнаружили 15-летнего парня без признаков жизни. Также 80-летнюю жительницу этого дома в бессознательном состоянии медики доставили в реанимацию.

Предварительно, граждане могли отравиться угарным газом в результате работы генератора, установленного внутри комнаты.

Для установления причины смерти тело погибшего направили на судмедэкспертизу.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Напомним, 16 июля во Львове две работницы кафе попали в больницу из-за отравления газом от генератора.