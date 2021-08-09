На Днепропетровщине местная жительница набрала кредитов на 40 человек

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Жительница Днепропетровщины получила доступ к онлайн - банкингу 40 человек и набрала кредитов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Днепропетровской области

По данным полиции, женщина смогла получить доступ к финансовому мобильного номера, электронных ящиков и аккаунтов в социальных сетях граждан. Телефонный номер и банковские данные, которые были найдены в почте или соцсети, использовались для идентификации в приложениях для онлайн-банкинга.

В приложении онлайн-банкинга она взяла кредиты на 300 тыс. гривень использовав личную информацию 40 человек и обманув их

Также женщина через подбор пароля смогла получить доступ к электронной почте другой женщины. В почте хранились копии паспорта и фотографии.

Используя эти данные злоумышленница получила доступ к онлайн-банкингу, а через него – к приложению "Дія".

Однако через "Дію" она не смогла взять кредит.

Женщине объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в июле правоохранители на Киевщине разоблачили группу женщин, которая под видом монахинь обворовывала людей.