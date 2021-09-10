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10 сентября 2021, 21:12 1

В Полтаве ребенок "заминировал" школу

10 сентября 2021, 21:12 1
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Фото из открытых источников
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В Полтаве ученик начальной школы сообщил о минировании школы №38, в которой учиncz

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что 9-го сентября, около 16 часов, позвонила в службу "101" и сообщила о минировании Полтавской общеобразовательной школы №38.

"Правонарушителем оказался ученик начальных классов этой же школы. В отношении родителей парня полиция составила административный протокол по части 1 статьи 184 (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отмечается в сообщении.

Напомним, что накануне в городе Лубны, что на Полтавщине, неизвестные сообщили о заминирование здания суда и городского совета.

школа минирование кодекс протокол

 
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