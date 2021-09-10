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10 вересня 2021, 21:12 410

У Полтаві дитина "замінувала" школу

10 вересня 2021, 21:12 410
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Фото з відкритих джерел
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У Полтаві учень початкової школи повідомив про замінування школи №38, в якій навчається

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції.

Зазначається, що 9-го вересня, близько 16-ї години, зателефонувала до служби "101" та повідомила про замінування Полтавської загальноосвітньої школи №38.

"Правопорушником виявився учень початкових класів цієї ж школи. Стосовно батьків хлопця поліція склала адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 (Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні у місті Лубни, що на Полтавщині, невідомі повідомили про замінування будівлі суду та міської ради.

школа мінування кодекс протокол

 
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