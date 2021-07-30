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30 июля 2021, 08:29 677

Из-за аварии в направлении "Киев-Харьков" задерживаются поезда: список рейсов

30 июля 2021, 08:29 677
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Фото: Рixabay
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На Полтавщине в ночь на 30 июля произошло столкновение грузового трейлера с поездом. На направлении "Киев-Харьков" задерживаются ряд поездов

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Происшествие произошло в 02:51, на месте аварии работает команда железнодорожников, чтобы как можно быстрее устранить последствия и минимизировать задержки. Жертв нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие произошло на регулируемом переезде возле станции Решетиловка. Госпитализирована дежурная по железнодорожному переезду.

В Укрзализныце сообщают о задержке таких поездов:

  • №85 Новоалексеевка - Львов (задержка составляет 3 часа 35 минут);
  • №126 Киев - Константиновка (задержка составляет 2 часа 20 минут);
  • №17 Харьков - Ужгород (задержка составляет 1 час 40 минут);
  • №138 Хмельницкий - Лисичанск (задержка составляет 1 час 30 минут);
  • №10 Мариуполь - Киев (задержка составляет 1 час 40 минут);
  • №11 Новоалексеевка - Киев (задержка составляет 1 час 15 минут);
  • №41 Днепр - Трускавец (задержка составляет 1 час 10 минут).

Ранее сообщалось, что в скоростном поезде "Интерсити", курсирующем по маршруту "Киев-Запорожье", обнаружили техническую неисправность.

Укрзализныця поезд авария ремонт вагоны

 
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