Из-за аварии в направлении "Киев-Харьков" задерживаются поезда: список рейсов
На Полтавщине в ночь на 30 июля произошло столкновение грузового трейлера с поездом. На направлении "Киев-Харьков" задерживаются ряд поездов
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Происшествие произошло в 02:51, на месте аварии работает команда железнодорожников, чтобы как можно быстрее устранить последствия и минимизировать задержки. Жертв нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что происшествие произошло на регулируемом переезде возле станции Решетиловка. Госпитализирована дежурная по железнодорожному переезду.
В Укрзализныце сообщают о задержке таких поездов:
- №85 Новоалексеевка - Львов (задержка составляет 3 часа 35 минут);
- №126 Киев - Константиновка (задержка составляет 2 часа 20 минут);
- №17 Харьков - Ужгород (задержка составляет 1 час 40 минут);
- №138 Хмельницкий - Лисичанск (задержка составляет 1 час 30 минут);
- №10 Мариуполь - Киев (задержка составляет 1 час 40 минут);
- №11 Новоалексеевка - Киев (задержка составляет 1 час 15 минут);
- №41 Днепр - Трускавец (задержка составляет 1 час 10 минут).
Ранее сообщалось, что в скоростном поезде "Интерсити", курсирующем по маршруту "Киев-Запорожье", обнаружили техническую неисправность.
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