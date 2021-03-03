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03 марта 2021, 10:35 240

На Полтавщине разоблачили масштабную схему на ремонте аэропорта

03 марта 2021, 10:35 240
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Сделка нанесла ущерб государству на более 7,3 млн гривен
Сделка нанесла ущерб государству на более 7,3 млн гривен
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Служба безопасности Украины разоблачила в Полтавской области схему хищения бюджетных денег, которые были выделены на реконструкцию объектов критической инфраструктуры. Сделка нанесла ущерб государству на более 7,3 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет RegioNews.

Как сообщается, бывшие чиновники облгосадминистрации заключили договор с представителями коммерческой структуры на проведение капитального ремонта нескольких объектов, в том числе Аэропорта-Полтава. Подрядчики частично выполнили работы, а полученную "разницу" они присваивали себе.

"Для реализации сделки участники противоправной схемы (подрядчики, - ред) вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ", - говорится в сообщении.

Также правоохранители выявили то, что коммерческая структура нарушала налоговое законодательство. Это привело к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

СБУ направила в суд обвинительное заключение в отношении руководителя коммерческой структуры по ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 УК Украины, а также должностного лица структурного подразделения облгосадминистрации, который отвечал за технический надзор, по ч.2 ст.367 УК Украины.

Напомним, в Харькове разоблачили банду преступников, которые действовали под видом СБУ.

Украина криминал Схемы Полтава аэропорт

 
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