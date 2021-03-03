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03 березня 2021, 10:35 106

На Полтавщині викрили масштабну схему на ремонт аеропорту

03 березня 2021, 10:35 106
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Угода завдала збитків державі на понад 7,3 млн гривень
Угода завдала збитків державі на понад 7,3 млн гривень
СБУ
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Служба безпеки України викрила в Полтавській області схему розкрадання бюджетних грошей, які були виділені на реконструкцію об'єктів критичної інфраструктури. Угода завдала збитків державі на понад 7,3 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства, пише RegioNews.

Як повідомляється, колишні чиновники облдержадміністрації уклали договір з представниками комерційної структури на проведення капітального ремонту декількох об'єктів, у тому числі Аеропорту-Полтава. Підрядники частково виконали роботи, а отриману "різницю" вони привласнювали собі.

"Для реалізації угоди учасники протиправної схеми (підрядники, - ред.) вносили недостовірні відомості в акти виконаних робіт", - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці виявили те, що комерційна структура порушувала податкове законодавство. Це призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

СБУ направила до суду обвинувачення по відношенню керівника комерційної структури за ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, а також посадової особи структурного підрозділу облдержадміністрації, який відповідав за технічний нагляд, за ч. 2 ст. 367 КК України.

Нагадаємо, у Харкові викрили банду злочинців, які діяли під виглядом СБУ.

Україна кримінал Схеми Полтава аеропорт

 
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