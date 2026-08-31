У Кремлі назвали умову для зустрічі Зеленського, Путіна і Трампа

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Зустріч президента України Володимира Зеленського, диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа можлива лише після досягнення попередніх домовленостей

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає RegioNews.

За словами Пєскова, зустріч лідерів нібито не має сенсу проводити для обговорення всіх деталей потенційної угоди.

"Така зустріч можлива лише для фіксації домовленостей. Домовленості – це зовсім не примітивна угода, це дуже складний процес врегулювання, який складається з величезної кількості деталей", – заявив Пєсков.

Він додав, що, на його думку, президенти можуть зустрітися лише після того, як основні питання будуть узгоджені на попередньому етапі.

Водночас Пєсков звинуватив Україну в нібито небажанні займатися "реальним врегулюванням".

Як відомо, директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємного візиту до Москви запропонував Кремлю провести тристоронню зустріч Трампа, Путіна та Зеленського з метою припинення війни.

За даними Axios, візит Реткліффа частково мав на меті з'ясувати, чи можуть керівники російських спецслужб допомогти переконати Путіна відновити переговори з Україною за посередництва США.

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