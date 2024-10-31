Рада в первом чтении одобрила госбюджет на 2025 год

Накануне президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы над россией. Этот документ содержит пять основных пунктов относительно того, как заставить рф прекратить войну и по словам...

10 октября 2024

После войны в Украине останутся не более 25 млн человек – социолог Владимир Паниотто

Сколько сегодня граждан в Украине, почему повышение рождаемости даст экономический эффект только через 20 лет и почему без мигрантов из других стран будет невозможно восстановить Украину — обо всем эт...