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27 марта 2024, 13:23

Фигурант дела о "Вышки Бойко" Кацуба добивается в суде пересмотра коррупционного приговора

27 марта 2024, 13:23
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Заместитель председатель правления компании «Нафтогаз Украина» в 2012-2014 годах Александр Кацуба, осужденный за создание преступной организации и присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, оспаривает свой приговор

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра, передает RegioNews.

14 марта Шевченковский районный суд Киева получил заявление от адвоката Кацубы о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам приговора этого же суда от 10 марта 2017 года. Суд принял к рассмотрению заявление, открыв уголовное производство. Следующее заседание запланировано на 25 апреля.

Согласно приговору, с которым сейчас не соглашается Александр Кацуба, он был признан виновным по статьям "Создание преступной организации" (ч.1 статьи 255 Уголовного кодекса) и "Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением" ( ч.5 статьи 191 Уголовного кодекса). Кацуба был приговорен к одному году и пяти месяцам тюрьмы, которые были засчитанные "по закону Савченко" (к вынесению приговора фигурант сидел в СИЗО, поэтому один день предварительного заключения посчитали за два дня лишения свободы). Также фигурант уплатил в бюджет 100 млн. грн.

Суть этого дела касается причастности Александра Кацубы к махинациям с горючим на сумму более 450 млн. грн. По данным следствия, в 2012-2013 годах, будучи в должности заместителя председателя правления "Нафтогаза", он помог компании приближенного для Януковича олигарха Сергея Курченко "Газ Украины 2020" присвоить у "Нафтогаза" бензин более чем на 450 млн грн. Для завладения средствами использовались схемы фиктивных закупок нефтепродуктов.

Но наиболее известным делом Кацубы является громкая история о так называемых "вышках Бойко". Во времена правления Януковича государственная компания "Черноморнефтегаз", где заместителем директора работал Кацуба, купила у фирмы-прокладок две морские буровые установки с переплатой около $300 млн.

Издание отмечает, что в течение 2022-2023 годов Кацуба пытался изменить приговор по делу "топлива для Курченко" через Киевский апелляционный суд. Источник издания, который знаком с материалами уголовного производства, обратил внимание на определенный прецедент с пересмотром дела Александра Кацубы. В 2017 году он вышел на свободу, заключив с заместителем генпрокурора соглашение о признании виновности.

"Получается, что Кацуба отказывается от заключённого соглашения. В таких условиях он должен вернуться за решетку. Если апелляция оправдает Кацубу, то можно считать разрушенным институт заключения соглашений о признании виновности. Ведь подобных решений в Украине еще не было", – отметил источник.

Издание также обращает внимание на то, что во время полномасштабной войны Александр Кацуба позиционирует себя как предприниматель-волонтер. В частности, он активно публикует сообщения в Facebook о передаче военным подержанных автомобилей из-за границы.

суд Нафтогаз коррупция Кацуба Александр Владимирович



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