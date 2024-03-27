Фигурант дела о "Вышки Бойко" Кацуба добивается в суде пересмотра коррупционного приговора

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Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра, передает RegioNews.

14 марта Шевченковский районный суд Киева получил заявление от адвоката Кацубы о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам приговора этого же суда от 10 марта 2017 года. Суд принял к рассмотрению заявление, открыв уголовное производство. Следующее заседание запланировано на 25 апреля.

Согласно приговору, с которым сейчас не соглашается Александр Кацуба, он был признан виновным по статьям "Создание преступной организации" (ч.1 статьи 255 Уголовного кодекса) и "Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением" ( ч.5 статьи 191 Уголовного кодекса). Кацуба был приговорен к одному году и пяти месяцам тюрьмы, которые были засчитанные "по закону Савченко" (к вынесению приговора фигурант сидел в СИЗО, поэтому один день предварительного заключения посчитали за два дня лишения свободы). Также фигурант уплатил в бюджет 100 млн. грн.

Суть этого дела касается причастности Александра Кацубы к махинациям с горючим на сумму более 450 млн. грн. По данным следствия, в 2012-2013 годах, будучи в должности заместителя председателя правления "Нафтогаза", он помог компании приближенного для Януковича олигарха Сергея Курченко "Газ Украины 2020" присвоить у "Нафтогаза" бензин более чем на 450 млн грн. Для завладения средствами использовались схемы фиктивных закупок нефтепродуктов.

Но наиболее известным делом Кацубы является громкая история о так называемых "вышках Бойко". Во времена правления Януковича государственная компания "Черноморнефтегаз", где заместителем директора работал Кацуба, купила у фирмы-прокладок две морские буровые установки с переплатой около $300 млн.

Издание отмечает, что в течение 2022-2023 годов Кацуба пытался изменить приговор по делу "топлива для Курченко" через Киевский апелляционный суд. Источник издания, который знаком с материалами уголовного производства, обратил внимание на определенный прецедент с пересмотром дела Александра Кацубы. В 2017 году он вышел на свободу, заключив с заместителем генпрокурора соглашение о признании виновности.

"Получается, что Кацуба отказывается от заключённого соглашения. В таких условиях он должен вернуться за решетку. Если апелляция оправдает Кацубу, то можно считать разрушенным институт заключения соглашений о признании виновности. Ведь подобных решений в Украине еще не было", – отметил источник.

Издание также обращает внимание на то, что во время полномасштабной войны Александр Кацуба позиционирует себя как предприниматель-волонтер. В частности, он активно публикует сообщения в Facebook о передаче военным подержанных автомобилей из-за границы.