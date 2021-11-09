Зеленский поручил созвать заседание СНБО: названа дата

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета Национальной безопасности и обороны Алексею Данилову созвать ее заседании. Заседание должно состояться в среду 10 ноября

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление аппарата СНБО

"Президент поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 13:30 в г. Киев заседания СНБО. Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания", - отметили в аппарате.

Заседание СНБО состоится в офисе президента Украины.

Вопросы, которые планируется вынести на обсуждение СНБО, пока не называются.

Напомним, ранее Зеленский внес изменения в состав СНБО. В состав СНБО были введены Рябикин Павел - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины; Свириденко Юлия - первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины. В то же время из состава СНБО были выведены уволенные министры: Андрей Таран, Олег Урусский и Алексей Любченко.