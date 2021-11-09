08:59  09 листопада
В Україні новий рекорд смертності від коронавірусу за добу
13:07  09 листопада
Рада ЄС виключила Україну зі списку COVID-безпечних країн
17:20  09 листопада
На Донбасі зафіксували два порушення, втрат серед наших військових немає
UA | RU
UA | RU
09 листопада 2021, 18:03 3

Зеленський доручив скликати засідання РНБО: названо дату

09 листопада 2021, 18:03 3
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради Національної безпеки та оборони Олексію Данілову скликати її засіданні. Засідання має відбутися у середу 10 листопада

Про це пише RegioNews з посиланням на заяву апарату РНБО

"Президент доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 13:30 в м. Київ засідання РНБО. Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання", - зазначили в апараті.

Засідання РНБО відбудеться в Офісі президента України.

Питання, які планується винести на обговорення РНБО, наразі не називаються.

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс зміни до складу РНБО. До складу РНБО були введені Рябікін Павло - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України; Свириденко Юлія - перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України. Водночас зі складу РНБО було виведено звільнених міністрів: Андрія Тарана, Олега Уруського та Олексія Любченка.

Кабмін Офіс президента РНБО міністр

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua