Зеленський доручив скликати засідання РНБО: названо дату

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Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради Національної безпеки та оборони Олексію Данілову скликати її засіданні. Засідання має відбутися у середу 10 листопада

Про це пише RegioNews з посиланням на заяву апарату РНБО

"Президент доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 13:30 в м. Київ засідання РНБО. Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання", - зазначили в апараті.

Засідання РНБО відбудеться в Офісі президента України.

Питання, які планується винести на обговорення РНБО, наразі не називаються.

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс зміни до складу РНБО. До складу РНБО були введені Рябікін Павло - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України; Свириденко Юлія - перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України. Водночас зі складу РНБО було виведено звільнених міністрів: Андрія Тарана, Олега Уруського та Олексія Любченка.