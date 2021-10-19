Депутатку, которая порадовалась смерти коллеги вряд ли уволят с должности главы социального комитета Рады

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Как передает RegioNews об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

Он отметил, что готов повторно подписать письмо в регламентный комитет по отстранению Галины Третьяковой от 5 пленарных заседаний, если первый потерялся.

"Мы направляли и будем. Если сейчас они не найдут, я сразу же готов повторить эту процедуру и предоставить. Чтобы не было спекуляций на тему, что кто – то там потерял письмо", - отметил он.

На вопрос о том, возможно ли снятие с должности главы комитета, Арахамия ответил: "Мне кажется, что нет. Было высказывание, есть наказание, которое определено регламентом (временное отстранение от пленарных заседаний – Ред). Надо это наказание на нее наложить".

В качестве примера нецелесообразности отзыва из комитета он привел нардепа ОПЗЖ Илья Киву, которого за все его высказывания не собираются лишать членства в комитете.

"Для меня позиция я вам сказал, которая – это очень тяжелый комитет. Есть известные, яркие личности в этом комитете. Там и Юлия Владимировна, и госпожа Королевская – это тяжелый комитет. На самом деле в нем работать не так легко. Всегда в социальном комитете вопрос – все хотят благ, это стоит миллиарды гривен... А надо каким – то образом ввести в государственный бюджет-это тяжелая работа. Вы только, видите, высказывания, а нужно же видеть и работу", – считает Арахамия.

Напомним, что народный депутат "Слуги народа" Галина Третьякова прокомментировала смерть коллеги Антона Полякова в партийном чате словами "одним врагом меньше". На замечание коллег по парламенту она заявила о "наступлении на свободу слова".