Зеленский прибыл на заседание "большой фракции" "Слуга народа" в Трускавце

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Глава государства поздоровался с журналистами, которые ждали его у входа в гостиницу, где проходит заседание фракции, однако отказался отвечать на вопросы, сообщает RegioNews.

Президент зашел в гостиницу и пошел на заседание фракции.

Ожидается, что Глава государства будет, среди прочего убеждать депутатов от фракции "Слуга народа" поддержать увольнение главы парламента Дмитрия Разумкова. По неофициальной информации, сейчас за увольнение Разумкова готовы проголосовать не более 240 депутатов.

Напомним, что по итогам "большой фракции" планируется решить кадровые вопросы. Речь идет об увольнении председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Сейчас фракция "Слуга народа" начала сбор подписей за его отзыв. Кроме этого "слуги" должны определиться относительно отставок в правительстве.