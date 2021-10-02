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Президент України Володимир Зеленський прибув на засідання "великої фракції" "Слуга народу" у Трускавці

Глава держави привітався з журналістами, які чекали його поблизу входу до готелю, де відбувається засідання фракції, однак відмовився відповідати на питання, повідомляє RegioNews.

Президент зайшов до готелю і пішов на засідання фракції.

Очікується, що Глава держави буде, серед іншого переконувати депутатів від фракції "Слуга народу" підтримати звільнення очільника парламенту Дмитра Разумкова. За неофіційною інформацією, наразі за звільнення Разумкова готові проголосувати щонайбільше 240 депутатів.

Нагадаємо, що за підсумками "великої фракції" планується вирішити кадрові питання. Йдеться, зокрема про звільнення голови Верховної Ради Дмитра разумкова. Наразі фракція "Слуга народу" розпочала збір підписів за його відкликання. Крім цього "слуги" мають визначитися щодо відставок в уряді.