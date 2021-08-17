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17 августа 2021, 12:20 239

Кабмин предлагает Раде создать музей преодоления агрессии России

17 августа 2021, 12:20 239
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров предлагает создать музей преодоления агрессии Российской Федерации против Украины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на текст законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода", который обнародован на сайте парламента

Предусматривается, что филиалы музея образуются после деоккупации в городах: Донецке, Луганске, Севастополе и Симферополе. Вооружение, военная техника и другое военное имущество, захваченные в соответствии с нормами и принципами международного гуманитарного права, в случае непригодности для использования и отсутствия необходимости в их приобщении в качестве доказательств к соответствующих уголовных производств, передаются в Музей преодоления агрессии Российской Федерации против Украины, его филиалов и других музеев, и могут быть включены в Музейный фонд Украины в порядке, установленном законодательством.

Кроме этого чиновники предлагают установить национальный день памяти жертв вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, который будет отмечаться ежегодно во вторую пятницу марта, а дата деоккупации населенного пункта, района, в случае одобрения инициативы, ежегодно будет торжественно отмечаться как памятная дата — День освобождения от российской оккупации.

Памятные доски установленные оккупантами подлежат демонтажу.

Кабмин Россия Украина агрессия музей

 
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