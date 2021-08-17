Кабмин предлагает Раде создать музей преодоления агрессии России

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на текст законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода", который обнародован на сайте парламента

Предусматривается, что филиалы музея образуются после деоккупации в городах: Донецке, Луганске, Севастополе и Симферополе. Вооружение, военная техника и другое военное имущество, захваченные в соответствии с нормами и принципами международного гуманитарного права, в случае непригодности для использования и отсутствия необходимости в их приобщении в качестве доказательств к соответствующих уголовных производств, передаются в Музей преодоления агрессии Российской Федерации против Украины, его филиалов и других музеев, и могут быть включены в Музейный фонд Украины в порядке, установленном законодательством.

Кроме этого чиновники предлагают установить национальный день памяти жертв вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, который будет отмечаться ежегодно во вторую пятницу марта, а дата деоккупации населенного пункта, района, в случае одобрения инициативы, ежегодно будет торжественно отмечаться как памятная дата — День освобождения от российской оккупации.

Памятные доски установленные оккупантами подлежат демонтажу.