Кабмін пропонує Раді створити музей подолання агресії Росії

Фото з відкритих джерел

Про це пише RegioNews з посиланням на текст законопроєкту "Про засади державної політики перехідного періоду", який оприлюднено на сайті парламенту.

Передбачається, що філії музею утворюються після деокупації в мм. Донецьку, Луганську, Севастополі та Сімферополі. Озброєння, військова техніка та інше військове майно, захоплені відповідно до норм і принципів міжнародного гуманітарного права, у разі непридатності для використання та відсутності потреби в їх долученні як доказів до відповідних кримінальних проваджень, передаються до Музею подолання агресії Російської Федерації проти України, його філій та інших музеїв, і можуть бути включені до Музейного фонду України в порядку, встановленому законодавством.

Крім цього урядовці пропонують встановити національний день пам’яті жертв збройної агресії Російської Федерації проти України, який відзначатиметься щороку в другу п’ятницю березня, а дата деокупації населеного пункту, району, в разі схвалення ініціативи, щороку урочисто відзначатиметься як пам’ятна дата — День звільнення від російської окупації.

Пам’ятні дошки встановлені окупантами підлягають демонтажу.