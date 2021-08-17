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17 серпня 2021, 12:20 11

Кабмін пропонує Раді створити музей подолання агресії Росії

17 серпня 2021, 12:20 11
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів пропонує створити музей подолання агресії Російської Федерації проти України

Про це пише RegioNews з посиланням на текст законопроєкту "Про засади державної політики перехідного періоду", який оприлюднено на сайті парламенту.

Передбачається, що філії музею утворюються після деокупації в мм. Донецьку, Луганську, Севастополі та Сімферополі. Озброєння, військова техніка та інше військове майно, захоплені відповідно до норм і принципів міжнародного гуманітарного права, у разі непридатності для використання та відсутності потреби в їх долученні як доказів до відповідних кримінальних проваджень, передаються до Музею подолання агресії Російської Федерації проти України, його філій та інших музеїв, і можуть бути включені до Музейного фонду України в порядку, встановленому законодавством.

Крім цього урядовці пропонують встановити національний день пам’яті жертв збройної агресії Російської Федерації проти України, який відзначатиметься щороку в другу п’ятницю березня, а дата деокупації населеного пункту, району, в разі схвалення ініціативи, щороку урочисто відзначатиметься як пам’ятна дата — День звільнення від російської окупації.

Пам’ятні дошки встановлені окупантами підлягають демонтажу.

Кабмін Росія Україна агресія музей

 
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