У Зеленского рассказали, о чем будут говорить Зеленский и Меркель в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с канцдером Германии Ангелой Меркель в Киеве подниме вопрос гарантий ФРГ касательно защиты национальный интересов Украины в контексте запуска шазопровода "Серверный поток-2"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Дом.

По его словам, Украина во время визита канцлера хочет услышать конкретные гарантии Германии по защите украинских национальных интересов.

"В случае с Германией и Украиной — у нас интересы, можно сказать, даже противоположные. Потому что Германия заинтересована в функционировании "Северного потока-2", а мы как раз нет. Для этого и существуют переговоры... В том совместном заявлении Байдена и Меркель Германия взяла на себя довольно-таки громкие обязательства на случай, если Россия каким-то образом после запуска "Северного потока-2" будет использовать свое отчасти монопольное положение [на европейском рынке газа]. И именно Германии выпадает роль как-то это сдерживать… Вот [во время визита] услышим от госпожи канцлера, какие конкретно шаги будет предпринимать Германия, если Россия все-таки попробует злоупотребить своим монопольным положением", — подчеркнул пресс-секретарь президента Украины.

В тоже время, Никофоров сомневается, что именно по поводу "Северного потока" вряд ли удастся найти окончательный ответ в ходе однодневного визита Меркель, который запланирован на 22 августа