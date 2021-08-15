У Зеленського розповіли, про що говоритимуть Зеленський та Мерель у Києві

Президент України Володимир Зеленський на переговорах з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві підніме питання конкретних гарантій від ФРН щодо захисту українських інтересів у контексті запуску російського газопроводу "Північний потік-2"

Про це пише RegioNews з посиланням на Дом

За його словами, Україна під час візиту канцлерки хоче почути конкретні гарантії Німеччини щодо захисту українських національних інтересів.

"У випадку з Німеччиною та Україною — у нас інтереси, можна сказати, навіть протилежні. Бо Німеччина зацікавлена в функціонуванні "Північного потоку-2", а ми як раз ні. Для цього й існують переговори... В тій спільній заяві Байдена і Меркель Німеччина взяла на себе досить-таки гучні зобов'язання на випадок, якщо Росія якимось чином після запуску "Північного потоку-2" буде використовувати своє частково монопольне становище [на європейському ринку газу]. І саме Німеччини випадає роль якось це стримувати... Ось [під час візиту] почуємо від пані канцлерки, які конкретно кроки робитиме Німеччина, якщо Росія все-таки спробує зловжити своїм монопольним становищем ", — підкреслив прессекретар президента України.

Водночас, він вислоіив сумнів, що з приводу будівництва "Північного потоку 2" навряд чи вдасться знайти остаточну відповідь під час одноденного візиту Меркель, який заплановано на 22 серпня