18:24  11 августа
На Ровенщине у 80% COVID-больных обнаружили штамм "Дельта"
12:54  11 августа
Новым главой полиции Киева назначили Выговского
15:59  11 августа
Оккупанты на Донбассе ранили военного
UA | RU
UA | RU
11 августа 2021, 17:30 42

ОП о войсках США в Украине: это гипотетический вариант

11 августа 2021, 17:30 42
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Офисе президента заявляют, что размещение американских войск и системы ПВО-это гипотетический вариант

Как передает RegioNews об этом на брифинге заявил спикер Президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

"Я думаю, это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетический вариант по укреплению безопасности Украины. Это не то, что Украина рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установлению американских баз", - сказал он.

Никифоров добавил, что размещение американских войск в Украине зависит от согласия общества и готовности НАТО к этому.

"И от готовности принять тот факт, что такие шаги взбесят нашего северного соседа. Поэтому-это рассуждение об усилении безопасности",-подчеркнул пресс-секретарь президента.

Напомним, недавно министр реинтеграции Алексей Резников допустил размещение американских сил ПВО в Украине.

Офис президента пресса армия безопасность

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Все публикации »
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua