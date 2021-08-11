ОП о войсках США в Украине: это гипотетический вариант

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В Офисе президента заявляют, что размещение американских войск и системы ПВО-это гипотетический вариант

Как передает RegioNews об этом на брифинге заявил спикер Президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

"Я думаю, это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетический вариант по укреплению безопасности Украины. Это не то, что Украина рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установлению американских баз", - сказал он.

Никифоров добавил, что размещение американских войск в Украине зависит от согласия общества и готовности НАТО к этому.

"И от готовности принять тот факт, что такие шаги взбесят нашего северного соседа. Поэтому-это рассуждение об усилении безопасности",-подчеркнул пресс-секретарь президента.

Напомним, недавно министр реинтеграции Алексей Резников допустил размещение американских сил ПВО в Украине.